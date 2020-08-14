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14 августа 2020, 17:18 3

В столице Украины создали центр по координации местных выборов

14 августа 2020, 17:18 3
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Центр возглавил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный
Центр возглавил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный
Фото из открытых источников
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В Киеве создан городской координационный центр для подготовки и проведения местных выборов очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы, назначенных на 25 октября 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Городской координационный центр будет содействовать избирательным комиссиям в реализации их полномочий, чтобы процесс подготовки и проведения выборов на территории города был открытым и прозрачным", – говорится в сообщении.

Координационный центр возглавил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

"Работу городского координационного центра будет обеспечивать аппарат КГГА. Центр создан для координации действий структурных подразделений КГГА, райгосадминистраций, территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений, организаций во время подготовки и проведения местных выборов, согласно законодательству", – отметил Загуменный.

В состав координационного центра вошли руководство структурных подразделений аппарата КГГА, руководители аппаратов районных в городе Киеве государственных администраций, правоохранители.

Напомним, ранее опрос показал, что на выборах в Киевсовет не проходят "Самопомощь", "Свобода" и "Єдність".

выборы Киев власть КГГА социология
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