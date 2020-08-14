На Тернопольщине члены ТИК пожаловались на отсутствие зарплат

Комиссия должна начать свою работу уже в августе

Комиссия должна начать свою работу уже в августе

Фото: flickr

Секретарь Чертковской районной территориальной избирательной комиссии Светлана Савкив заявила, что из-за отсутствия средств для оплаты труда членов ТИК комиссия не может полноценно начать свою работу.

Об этом в Facebook сообщает гражданская сеть "ОПОРА", передает RegioNews.

По ее словам, комиссия должна начать свою работу уже в августе, поскольку должна принимать представления кандидатур и формировать состав сельских и поселковых избирательных комиссий, однако оплата их труда предусмотрена только с 5 сентября, когда официально начнется избирательный процесс.

Все члены нашей комиссии, занимающие руководящие должности, в настоящее время работают. Поскольку нас на ТИК пока официально не трудоустраивают, то некому дежурить, чтобы принимать представления", - рассказала Светлана Савкив.

Она отметила, что кроме трех членов ТИК, осуществляющих полномочия на платной основе, также к работе должны быть привлечены другие специалисты и технические работники, например, бухгалтер и оператор.

Эта проблема касается не только нашей ТИК. Я разговаривала с председателями других районных комиссий Тернопольской области. И мы уже обращались к Центральной избирательной комиссии. Но это не дало результата", - рассказала Савкив.

Напомним, депутаты Тернопольского облсовета не смогли выразить недоверие главе ОГА Трушу.