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14 августа 2020, 15:42 2

В Крыму нет гуманитарного кризиса с водой, - Кулеба

14 августа 2020, 15:42 2
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Украина может помочь населению Крыма с водой
Украина может помочь населению Крыма с водой
Фото из открытых источников
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в Крыму нет гуманитарного кризиса с водой. Этот тезис был придуман пропагандой Российской Федерации.

Как сообщает RegioNews, об этом он заявил в интервью "UA: Украинское радио".

По его словам, в Крыму существует кризис с поставками воды на военные базы и для тяжелой промышленности.

"Гуманитарного кризиса с водой в Крыму нет. Этот тезис о гуманитарном кризисе придумала российская пропаганда для того, чтобы убеждать мир, что надо подать воду в Крым. Люди, проживающие в Крыму, имеют доступ к воде, и поэтому повторение нарратива о гуманитарном кризисе -- это как раз усиление российского сигнала", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что в случае, если проблемы с водоснабжением будут касаться населения, Украина подумает, как можно помочь.

"Но я хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет страна-оккупант. Поэтому мы совершенно уверенно и спокойно говорим о том, что возобновление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова", -- добавил Кулеба.

Напомним, ранее председатель Херсонской ОГА Гусев высказался категорически против подачи воды в оккупированный Крым.

Крым МИД вода аннексия министр Россия
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