Кулеба: вопрос деоккупации Донбасса и Крыма нельзя совмещать

Объединение этих вопросов усложнит процесс деоккупации

Объединение этих вопросов усложнит процесс деоккупации

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что категорически нельзя объединять вопросы деоккупации Крыма и Донбасса, потому что это усложнит сам процесс деоккупации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Если мы хотим усложнить деоккупацию Крыма и деоккупацию Донбасса, тогда это надо объединять, а если мы хотим двигаться по обоим направлениям, то по каждому (вопросу - ред.) мы должны двигаться отдельно”, - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что касается самой стратегии деоккупации, то это - комплексный вопрос, ведь МИД отвечает за международный блок, но деоккупация - это очень сложный процесс, который непосредственно связан с внутренней политикой.

"И здесь мы взаимодействуем с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым и с представительством Президента в АРК... для того, чтобы свести все идеи и модели в единое целое. Я считаю, что этот вопрос достоен СНБО, мы планируем передать этот единый пакет в СНБО для окончательного согласования", - сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что стала известна причина остановки заочных дел по Майдану и захвату Крыма.