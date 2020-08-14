Кулеба: вопрос деоккупации Донбасса и Крыма нельзя совмещать
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что категорически нельзя объединять вопросы деоккупации Крыма и Донбасса, потому что это усложнит сам процесс деоккупации.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.
Если мы хотим усложнить деоккупацию Крыма и деоккупацию Донбасса, тогда это надо объединять, а если мы хотим двигаться по обоим направлениям, то по каждому (вопросу - ред.) мы должны двигаться отдельно”, - подчеркнул министр.
Кулеба отметил, что касается самой стратегии деоккупации, то это - комплексный вопрос, ведь МИД отвечает за международный блок, но деоккупация - это очень сложный процесс, который непосредственно связан с внутренней политикой.
"И здесь мы взаимодействуем с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым и с представительством Президента в АРК... для того, чтобы свести все идеи и модели в единое целое. Я считаю, что этот вопрос достоен СНБО, мы планируем передать этот единый пакет в СНБО для окончательного согласования", - сказал Кулеба.
Ранее сообщалось, что стала известна причина остановки заочных дел по Майдану и захвату Крыма.