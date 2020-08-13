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13 августа 2020, 12:29 5

Разумков рассказал, что изменения в Избирательный кодекс могут быть приняты до выборов

13 августа 2020, 12:29 5
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Он надеется, что выборы состояться надлежащим образом
Он надеется, что выборы состояться надлежащим образом
Фото: из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает, что в ближайшее время будут внесены изменения в Избирательный кодекс.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Я знаю, что есть инициатива от наших коллег, чтобы еще до того, как прошли выборы, даже во время избирательного процесса это возможно, внести некоторые изменения в Избирательный кодекс, чтобы унормировать проблемные аспекты, которые будут появляться по ходу", - сказал Разумков.

По его словам, изменения в Избирательный кодекс хотели внести еще раньше, но "это достаточно громоздкий документ… и он достаточно заполитизирован".

Не могу сказать, что он достаточно усовершенствованный, но будет надеяться, что выборы состояться надлежащим образом", - сказал Разумков.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины образовала 532 территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов.

выборы ВР Дмитрий Разумков Избирательный кодекс депутаты
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