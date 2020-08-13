09:46  13 августа
В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 1592 новых случая
10:04  13 августа
Стало известно, как Украина будет праздновать День Независимости: Зеленский подписал указ
14:16  13 августа
На выборах в Киевсовет не проходят "Самопомощь", "Свобода" и "Єдність" - социологи
UA | RU
UA | RU
13 августа 2020, 14:11 1

Комитет избирателей оценил работу лидеров фракций Верховной Рады

13 августа 2020, 14:11 1
Читайте також українською мовою
Лидеры фракций пропускают заседания Рады и профильных комитетов
Лидеры фракций пропускают заседания Рады и профильных комитетов
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Комитет избирателей Украины назвал лидеров фракций, которые проваливают работу в Раде, а также оценил их работу.

Об этом сообщается в Facebook Комитета избирателей, передает RegioNews.

По данным КИУ, самые высокие показатели активности в парламенте показали Ирина Геращенко и Артур Герасимов ( "Европейская Солидарность"), а также Сергей Рахманин ("Голос"). Самые низкие результаты у Вадима Рабиновича и Юрия Бойко (ОПЗЖ), а также у Давида Арахамии ("Слуга народа").

В частности, Юрий Бойко за шесть месяцев работы принял участие лишь в 18% голосований, а Вадим Рабинович - в 6%.

Среди лидеров фракций самые низкие показатели посещения заседаний ВР у Вадима Рабиновича, который посетил 63% заседаний. Юлия Тимошенко была зарегистрирована на 75% заседаний", - сообщили в КИУ.

Лидеры фракций парламента также пропустили значительное количество заседаний комитетов, членами которых они являются.

В частности, Давид Арахамия принял участие лишь в 46% заседаний комитета по вопросам нацбезопасности, Вадим Рабинович посетил 55% заседаний комитета по правам человека, Юлия Тимошенко - 60% заседаний комитета по вопросам социальной политики.

Лидером по посещаемости заседаний комитетов является Ирина Геращенко, которая присутствовала на 94% заседаний комитета по вопросам внешней политики.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект об отзыве народных депутатов, нардепов предлагают отзывать по народной инициативе.

Верховная Рада комитет избиратели КИУ парламент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин планирует постепенно выводить из оборота паспорта в форме книжечки
12 августа 2020, 15:04
В "Голосе Украины" опубликовали закон об игорном бизнесе
12 августа 2020, 10:48
В НАПК бьют тревогу: Закон об игорном бизнесе несет коррупционные риски
12 августа 2020, 10:01
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины
Главы ОГА и их залеты. Когда Зеленский начнет чистку областных "конюшен"
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »