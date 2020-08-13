Комитет избирателей оценил работу лидеров фракций Верховной Рады

Лидеры фракций пропускают заседания Рады и профильных комитетов

Лидеры фракций пропускают заседания Рады и профильных комитетов

Фото: flickr

Комитет избирателей Украины назвал лидеров фракций, которые проваливают работу в Раде, а также оценил их работу.

Об этом сообщается в Facebook Комитета избирателей, передает RegioNews.

По данным КИУ, самые высокие показатели активности в парламенте показали Ирина Геращенко и Артур Герасимов ( "Европейская Солидарность"), а также Сергей Рахманин ("Голос"). Самые низкие результаты у Вадима Рабиновича и Юрия Бойко (ОПЗЖ), а также у Давида Арахамии ("Слуга народа").

В частности, Юрий Бойко за шесть месяцев работы принял участие лишь в 18% голосований, а Вадим Рабинович - в 6%.

Среди лидеров фракций самые низкие показатели посещения заседаний ВР у Вадима Рабиновича, который посетил 63% заседаний. Юлия Тимошенко была зарегистрирована на 75% заседаний", - сообщили в КИУ.

Лидеры фракций парламента также пропустили значительное количество заседаний комитетов, членами которых они являются.

В частности, Давид Арахамия принял участие лишь в 46% заседаний комитета по вопросам нацбезопасности, Вадим Рабинович посетил 55% заседаний комитета по правам человека, Юлия Тимошенко - 60% заседаний комитета по вопросам социальной политики.

Лидером по посещаемости заседаний комитетов является Ирина Геращенко, которая присутствовала на 94% заседаний комитета по вопросам внешней политики.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект об отзыве народных депутатов, нардепов предлагают отзывать по народной инициативе.