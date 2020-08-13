Комітет виборців оцінив роботу лідерів фракцій Верховної Ради
Комітет виборців України назвав лідерів фракцій, які провалюють роботу в Раді, а також оцінив їхню роботу.
Про це повідомляється у Facebook Комітету виборців, передає RegioNews.
За даними КВУ найвищі показники активності в парламенті показали Ірина Геращенко и Артур Герасимов ("Європейська Солідарність”), а також Сергій Рахманін ("Голос”). Найнижчі результати у Вадима Рабіновича та Юрія Бойка (ОПЗЖ), а також у Давида Арахамії ("Слуга Народу”).
Зокрема, Юрій Бойко за шість місяців роботи взяв участь лише в 18% голосувань, а Вадим Рабінович – в 6%.
Серед лідерів фракцій найнижчі показники відвідування засідань ВР у Вадима Рабіновича, який відвідав 63% засідань. Юлія Тимошенко була зареєстрована на 75% засідань”, - повідомили в КВУ.
Лідери фракцій парламенту також пропустили значну кількість засідань комітетів, членами яких вони є.
Зокрема, Давид Арахамія взяв участь лише в 46% засідань комітету з питань нацбезпеки, Вадим Рабінович відвідав 55% засідань комітету з питань прав людини, Юлія Тимошенко – 60% засідань комітету з питань соціальної політики.
Лідером за відвідуванням засідань комітетів є Ірина Геращенко, яка була присутня на 94% засідань комітету з питань зовнішньої політики.
Нагадаємо, в Раді зареєстрували законопроект про відкликання народних депутатів, нардепів пропонують відкликати за народною ініціативою.