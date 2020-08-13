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13 серпня 2020, 14:11 1

Комітет виборців оцінив роботу лідерів фракцій Верховної Ради

13 серпня 2020, 14:11 1
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Лідери фракцій пропускають засідання Ради і профільних комітетів
Лідери фракцій пропускають засідання Ради і профільних комітетів
Фото: flickr
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Комітет виборців України назвав лідерів фракцій, які провалюють роботу в Раді, а також оцінив їхню роботу.

Про це повідомляється у Facebook Комітету виборців, передає RegioNews.

За даними КВУ найвищі показники активності в парламенті показали Ірина Геращенко и Артур Герасимов ("Європейська Солідарність”), а також Сергій Рахманін ("Голос”). Найнижчі результати у Вадима Рабіновича та Юрія Бойка (ОПЗЖ), а також у Давида Арахамії ("Слуга Народу”).

Зокрема, Юрій Бойко за шість місяців роботи взяв участь лише в 18% голосувань, а Вадим Рабінович – в 6%.

Серед лідерів фракцій найнижчі показники відвідування засідань ВР у Вадима Рабіновича, який відвідав 63% засідань. Юлія Тимошенко була зареєстрована на 75% засідань”, - повідомили в КВУ.

Лідери фракцій парламенту також пропустили значну кількість засідань комітетів, членами яких вони є.

Зокрема, Давид Арахамія взяв участь лише в 46% засідань комітету з питань нацбезпеки, Вадим Рабінович відвідав 55% засідань комітету з питань прав людини, Юлія Тимошенко – 60% засідань комітету з питань соціальної політики.

Лідером за відвідуванням засідань комітетів є Ірина Геращенко, яка була присутня на 94% засідань комітету з питань зовнішньої політики.

Нагадаємо, в Раді зареєстрували законопроект про відкликання народних депутатів, нардепів пропонують відкликати за народною ініціативою.

Верховна Рада комітет виборці КВУ парламент
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