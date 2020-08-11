В Раде зарегистрировали законопроект об отзыве народных депутатов

Нардепов предлагают отзывать по народной инициативе

Нардепов предлагают отзывать по народной инициативе

Фото: flickr

В Верховной Раде появился проект Закона №3972 об отзыве народного депутата Украины по народной инициативе.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Известно, что его авторами являются депутаты от "Слуги народа" Георгий Мазурашу и Максим Павлюк.

Они предлагают обеспечить избирателям возможность отозвать народного депутата Украины, избранного на одномандатном избирательном округе.

Основаниями для отзыва избирателями депутата могут быть:

нарушение нардепом положений Конституции и законов;

систематическое невыполнение депутатских обязанностей;

использование полномочий депутата в личных целях;

систематическое нарушение норм депутатской этики и морали;

несоответствие деятельности депутата принципам и положениям его предвыборной программы;

сокрытие собственного имущества и доходов;

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что право ставить вопрос об отзыве народного депутата принадлежит исключительно избирателям соответствующего избирательного округа.

Вопрос об отзыве депутата поднимается на собрании избирателей округа.

Голосование по этому вопросу также проводится в рамках избирательного округа, от которого избран депутат. Если большинство избирателей поддержат идею отзыва, депутат потеряет свой мандат.

Напомним, в Раде предлагают внести изменения в Избирательный кодекс из-за создания новых районов.