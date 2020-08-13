Стало известно, как Украина будет праздновать День Независимости: Зеленский подписал указ

Президент также дал поручение Кабмину и МИД

Президент также дал поручение Кабмину и МИД

Офис президента

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОПУ.

"Согласно документу, Кабинет министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19", — говорят в Офисе президента.

По плану, 23 августа, в День Государственного флага, в Киеве, других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях Украины и воинских частях должны состояться официальные церемонии торжественного поднятия флага Украины.

В День Независимости, 24 августа, в Киеве и других населенных пунктах предполагается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников боевых действий на Донбассе и представителей общественности.

Кроме того, планируется провести церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий на Донбассе.

Также предусмотрены тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие мероприятия из донесения гражданам информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыт национального государства.

Также правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных знаков отличия лицам, которые сделали значительный вклад в получение независимости Украины, защита ее суверенитета и территориальной целостности.

Согласно указу, Кабмин должен поддержать инициативы общественности, направленные на укрепление национального единства, развитие государства, популяризацию национальных традиций и государственных символов Украины, утверждения положительного имиджа нашего государства в мире.

МИД должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий по празднованию Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины.

Напомним, несколько ранее в Офисе президента рассказали о планах празднования Дня независимости.