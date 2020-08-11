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11 августа 2020, 17:44 2

Москаль оспаривает в суде постановление парламента об укрупнении районов

11 августа 2020, 17:44 2
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В Украине вместо имеющихся 490 районов создали 136 укрупненных
Фото: Facebook
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Бывший председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подал иск в Окружной административный суд об обжаловании постановления Рады от 17 июля "О создании и ликвидации районов".

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его мнению, принимая решение, депутаты нарушили нормы Конституции и законов Украины.

Москаль заявил, что согласно Конституции, в полномочия депутатов входит образование и ликвидация районов, а также установление границ районов.

Однако при принятии Постановления парламентарии не установили четких границ новосозданных районов, а также постановили, что к ним входят городские, поселковые и сельские территориальные общины.

Напомним, 17 июля Рада проголосовала за существенное уменьшение районов в Украине, депутаты приняли постановление об образовании и ликвидации районов.

Геннадий Москаль суд иск парламент закон Район
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