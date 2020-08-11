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11 августа 2020, 15:54 12

Подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко отпустили под домашний арест

11 августа 2020, 15:54 12
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Фото: Facebook
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Врача Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, отпустили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает "РБК-Украина", передает RegioNews.

Постановление Печерского суда, которым ей продлили арест до 13 сентября, отменил апелляционный суд Киева.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов, которые просили отменить арест Кузьменко.

Подозреваемая не может покидать пределы Гнедина, где она прописана, не должна общаться с другими фигурантами дела, а также обязана появляться по вызову в суд и на допросы.

Напомним, Печерский районный суд города Киева оставил подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под стражей до 23 июля.

25 мая под офисом Зеленского состоялась акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Активисты требовали освободить обвиняемых и заявляли, что дело затягивают.

суд арест Юлия Кузьменко апелляция Дело Шеремета
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