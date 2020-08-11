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11 августа 2020, 16:45 6

"Батькивщина" обжалует закон об игорном бизнесе в Конституционном суде

11 августа 2020, 16:45 6
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Юлия Тимошенко назвала этот закон "вредным, аморальным и таким, что противоречит конституции"
Юлия Тимошенко назвала этот закон "вредным, аморальным и таким, что противоречит конституции"
Фото: Сегодня
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Партия «Батькивщина» собирается обжаловать закон о легализации игорного бизнеса в Конституционном суде Украины.

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook.

По словам Тимошенко, ныне центральный офис "Батькивщины" готовит представление в КСУ.

Закон об игорном бизнесе, протянутый и подписан Зеленским - вредный, преступный, аморальный и такой, что противоречит Конституции", - заявила Тимошенко.

По ее словам, местные депутаты от "Батькивщины" начали объявлять территории своих общин свободными от игорного бизнеса, используя закон о местном самоуправлении.

Это еще одно преступление против украинского народа. Зеленский рассказывает про какие-то заоблачные деньги, которые поступят в бюджет, и умалчивает, сколько своих заработанных денег должны потратить для этого украинцы, сколько судеб будет искалечена из-за болезни, признанной официально, - лудомании", - добавила Тимошенко.

Итак, Зеленский подписал закон об игорном бизнесе. Даже несмотря на то, что его же депутаты просили наложить вето, потому что...

Опубликовано Юлией Тимошенко Вторник, 11 августа 2020 г.

Напомним, сегодня президент Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса

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