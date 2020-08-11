14:41  11 августа
Александра Кольченка признали виновным в драке под посольством Беларуси
11:34  11 августа
Садовый о заявлении Степанова: во Львове не разворачивают больницы второй волны
13:10  11 августа
На Донбассе увеличилось количество пожаров: штаб ООС забил тревогу
UA | RU
UA | RU
11 августа 2020, 14:41 3

Мэр Василькова вступил в политическую партию "За Будущее"

11 августа 2020, 14:41 3
Читайте також українською мовою
Он будет участвовать в местных выборах от этой политической силы
Он будет участвовать в местных выборах от этой политической силы
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Мэр Василькова Владимир Сабадаш заявил о том, что стал членом политической партии "За Будущее".

Об этом он сообщил в Faсebook, передает RegioNews.

Свой шаг он объяснил тем, что ему якобы импонирует идеология партии, которую Сабадаш определил как "украиноцентризм". Он также заявил, что Украина "должна выйти из-под влияния других государств".

Второй причиной вступления в партию, по его словам, стала кадровая политика.

Очевидно, что кадровая политика, основанная на принципе "новые лица", является провальной. Страной должны управлять эффективные управленцы, которые продемонстрировали свою компетентность на практике и достигли конкретных результатов", - заявил Сабадаш.

Мэр Василькова выразил уверенность, что партия, к которой он присоединился, не является очередным политическим проектом.

Напомним, мэр Черкасс присоединился к партии Игоря Палицы "За будущее".

Читайте также: Сабадаш Владимир, мэр Василькова. Досье

партия мэр За будущее Сабадаш Владимир Васильков
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Ройтбурд идет на выборы в Одесский облсовет от партии "Европейская солидарность"
11 августа 2020, 11:51
Бывший мэр Скадовска Александр Яковлев объявил об участии в местных выборах
10 августа 2020, 18:29
"Пропозиция" выступила за проведение выборов на всей территории Донбасса
10 августа 2020, 16:38
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »