Мэр Василькова вступил в политическую партию "За Будущее"
Мэр Василькова Владимир Сабадаш заявил о том, что стал членом политической партии "За Будущее".
Об этом он сообщил в Faсebook, передает RegioNews.
Свой шаг он объяснил тем, что ему якобы импонирует идеология партии, которую Сабадаш определил как "украиноцентризм". Он также заявил, что Украина "должна выйти из-под влияния других государств".
Второй причиной вступления в партию, по его словам, стала кадровая политика.
Очевидно, что кадровая политика, основанная на принципе "новые лица", является провальной. Страной должны управлять эффективные управленцы, которые продемонстрировали свою компетентность на практике и достигли конкретных результатов", - заявил Сабадаш.
Мэр Василькова выразил уверенность, что партия, к которой он присоединился, не является очередным политическим проектом.
Напомним, мэр Черкасс присоединился к партии Игоря Палицы "За будущее".
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