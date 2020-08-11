Мэр Василькова вступил в политическую партию "За Будущее"

Он будет участвовать в местных выборах от этой политической силы

Он будет участвовать в местных выборах от этой политической силы

Фото: Facebook

Мэр Василькова Владимир Сабадаш заявил о том, что стал членом политической партии "За Будущее".

Об этом он сообщил в Faсebook, передает RegioNews.

Свой шаг он объяснил тем, что ему якобы импонирует идеология партии, которую Сабадаш определил как "украиноцентризм". Он также заявил, что Украина "должна выйти из-под влияния других государств".

Второй причиной вступления в партию, по его словам, стала кадровая политика.

Очевидно, что кадровая политика, основанная на принципе "новые лица", является провальной. Страной должны управлять эффективные управленцы, которые продемонстрировали свою компетентность на практике и достигли конкретных результатов", - заявил Сабадаш.

Мэр Василькова выразил уверенность, что партия, к которой он присоединился, не является очередным политическим проектом.

Напомним, мэр Черкасс присоединился к партии Игоря Палицы "За будущее".

Читайте также: Сабадаш Владимир, мэр Василькова. Досье