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10 августа 2020, 16:38 2

"Пропозиция" выступила за проведение выборов на всей территории Донбасса

10 августа 2020, 16:38 2
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Партия подвергла жесткой критике решение ЦИК о невозможности проводить выборы вдоль линии разграничения
Фото из открытых источников
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Политическая партия "Пропозиция" считает, что у Центральной избирательной комиссии нет никаких правовых оснований для отмены местных выборов в отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в заявлении политической силы, пишет Regionews.

Подчеркнем, активное и пассивное избирательное право является одним из основополагающих прав, гарантированных Конституцией Украины. Соответственно, только Конституцией и законами Украины возможное ограничение этих прав. Сейчас действующий Избирательный кодекс Украины, а также другие законы не содержат норм, которые предусматривают проведение выборов из-за возможной опасности", — сказано в заявлении.

В политической партии убеждены, что аргументация Центральной избирательной комиссии о невозможности обеспечения безопасности во время местных выборов на линии разграничения не выдерживает никакой критики.

Во-первых, с 27 июля 2020 года действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Во-вторых, на всех избирательных участках, расположенных на подконтрольной Украине территории, на которых не были назначены местные выборы 2020 года, в прошлом году трижды проводили голосование (два раза — во время выборов президента Украины и один раз — во время выборов в Верховную Раду)", — отмечают в "Пропозиции".

В партии отмечают, что отмена выборов на этих территориях может запустить опасный прецедент, и по такому же принципу под предлогом обеспечения безопасности можно отменить выборы в любой общине, где у власти нет шансов на победу.

"Пропозиция" требует от Центральной избирательной комиссии, Верховной Рады Украины и Президента Украины как гаранта соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина сделать все для того, чтобы местные выборы состоялись на всей подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей в соответствии с действующим законодательством", — отмечают в политической партии.

Напомним, вчера ЦИК определила территории Донетчины и Луганщины, на которых невозможно провести выборы.

Пропозиция партия выборы Донбасс Донецкая область Луганская область ЦИК
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