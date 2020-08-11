Мер Василькова вступив до політичної партії "За Майбутнє"

Він буде брати участь у місцевих виборах від цієї політичної сили

Він буде брати участь у місцевих виборах від цієї політичної сили

Фото: Facebook

Міський голова Василькова Володимир Сабадаш заявив про те, що став членом політичної партії "За Майбутнє".

Про це він повідомив у Faсebook, передає RegioNews.

Свій крок він пояснив тим, що йому нібито імпонує ідеологія партії, яку Сабадаш визначив як "україноцентризм”. Він також заявив, що Україна "повинна вийти з-під впливу інших держав”.

Другою причиною вступу до партії, за його словами, стала кадрова політика.

Очевидно, що кадрова політика, заснована на принципі "нові обличчя" є провальною. Країною повинні керувати ефективні управлінці, які продемонстрували свою компетентність на практиці і досягли конкретних результатів”, - заявив Сабадаш.

Мер Василькова висловив впевненість, що партія, до якої він приєднався, не є черговим політичним проектом.

Нагадаємо, мер Черкас приєднався до партії Ігоря Палиці "За майбутнє".

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