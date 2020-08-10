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10 августа 2020, 18:29 4

Бывший мэр Скадовска Александр Яковлев объявил об участии в местных выборах

10 августа 2020, 18:29 4
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Яковлев намерен бороться за кресло главы Скадовской ОТГ
Яковлев намерен бороться за кресло главы Скадовской ОТГ
Фото: Александр Яковлев Facebook
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Экс-мэр Скадовска Александр Яковлев сформировал команду и собрался идти на местные выборы осенью-2020.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews со ссылкой на "Южные вести".

Как известно, Александра Яковлева отстранили от должности мэра в 2018 году из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

В июне 2017 года Скадовский райсуд сначала признал Яковлева виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, и оштрафовал более чем на 3 тысячи грн за голосование на сессии за начисление премий самому себе. Затем в декабре этого же года райсуд признал Яковлева виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, и оштрафовал почти на 7 тысяч грн за покупку товаров у фирмы, принадлежащей его собственной жене.

Суды всех инстанций подтвердили неправомерность действий скадовского мэра, и весной 2018 года он был отстранен от занимаемой должности. Однако уже после увольнения снова совершил коррупционное правонарушение, не опубликовав декларацию о доходах на сайте НАЗК. Таким образом, в отношении Яковлева снова был составлен админпротокол, но последнему удалось затянуть сроки его рассмотрения, банально не являясь в судебные заседания. Поэтому судья хоть и признал экс-мэра виновным в очередном коррупционном проступке, но дело закрыл, избавив его от наказания.

Проблемы с коррупцией есть и у одного из членов команды Яковлева Александра Грищенко, работавшего первым заместителем городского головы. После увольнения он также не подал декларацию о доходах. Вследствие этого экс-чиновника суд признал коррупционером и оштрафовал его почти на тысячу гривен.

МИ ПОВЕРТАЄМОСЯ! Ставши міським головою, і побачивши усі обмеження, які має місто районного значення, в квітні 2016...

Опубліковано Олександром Яковлєвим Субота, 8 серпня 2020 р.

Напомним, в Херсоне наивысшие рейтинги перед выборами у бывшего мэра Владимира Сальдо – соцопрос.

выборы ОТГ мэр Херсон Скадовск
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