Зеленский уволил четырех председателей райгосадминистраций и еще двух назначил

Они подали заявления об увольнении по собственному желанию

Они подали заявления об увольнении по собственному желанию

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения среди председателей районных государственных администраций в Винницкой, Николаевской, Хмельницкой и Закарпатской областях.

Тексты распоряжений президента обнародованы на сайте главы государства, передает RegioNews.

В частности, в Винницкой области Зеленский уволил Валентина Русначенко с должности председателя Бершадской районной государственной администрации.

Вместо него был назначен Сергей Кавун, который предварительно был уволенног с должности председателя Гайсинской РГА.

Президент также назначил Игоря Вантюха на должность председателя Виноградовской районной государственной администрации Закарпатской области.

В Николаевской области с должности председателя Новоодесской райгосадминистрации был уволен Владимир Суровцев.

Юлию Андрущенко президент уволил с должности председателя Чемеровецкой райгосадминистрации Хмельницкой области.

В текстах распоряжений Зеленского указано, что главы РГА уволены согласно поданным ими заявлениям.

Напомним, Киевской ячейкой партии "За Будущее" будет руководить одиозный нардеп Москаленко. Считается, что именно Москаленко причастен к скандальной передаче Межигорья Януковичу.