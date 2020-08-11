Зеленский уволил четырех председателей райгосадминистраций и еще двух назначил
Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения среди председателей районных государственных администраций в Винницкой, Николаевской, Хмельницкой и Закарпатской областях.
Тексты распоряжений президента обнародованы на сайте главы государства, передает RegioNews.
В частности, в Винницкой области Зеленский уволил Валентина Русначенко с должности председателя Бершадской районной государственной администрации.
Вместо него был назначен Сергей Кавун, который предварительно был уволенног с должности председателя Гайсинской РГА.
Президент также назначил Игоря Вантюха на должность председателя Виноградовской районной государственной администрации Закарпатской области.
В Николаевской области с должности председателя Новоодесской райгосадминистрации был уволен Владимир Суровцев.
Юлию Андрущенко президент уволил с должности председателя Чемеровецкой райгосадминистрации Хмельницкой области.
В текстах распоряжений Зеленского указано, что главы РГА уволены согласно поданным ими заявлениям.
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