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11 серпня 2020, 10:35 8

Зеленський звільнив чотирьох голів райдержадміністрацій і ще двох призначив

11 серпня 2020, 10:35 8
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Вони подали заяви про звільнення за власним бажанням
Вони подали заяви про звільнення за власним бажанням
Фото: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни серед голів районних державних адміністрацій у Вінницькій, Миколаївській, Хмельницькій та Закарпатській областях.

Тексти розпоряджень президента оприлюднені на сайті глави держави, передає RegioNews.

Зокрема, у Вінницькій області Зеленський звільнив Валентина Русначенка з посади голови Бершадської районної державної адміністрації.

Замість нього був призначений Сергій Кавун, якого попередньо було звільненого з посади голови Гайсинської РДА.

Президент також призначив Ігоря Вантюха на посаду голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

У Миколаївській області з посади голови Новоодеської райдержадміністрації було звільнено Володимира Суровцева.

Юлію Андрущенко президент звільнив з посади голови Чемеровецької райдержадміністрації Хмельницької області.

У текстах розпоряджень Зеленського вказано, що голів РДА звільнено згідно з поданими ними заявами.

Нагадаємо, Київським осередком партії "За Майбутнє" керуватиме одіозний нардеп Москаленко. Вважається, що саме Москаленко причетний до скандальної передачі Межигір’я Януковичу.

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