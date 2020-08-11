Зеленський звільнив чотирьох голів райдержадміністрацій і ще двох призначив

Вони подали заяви про звільнення за власним бажанням

Вони подали заяви про звільнення за власним бажанням

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни серед голів районних державних адміністрацій у Вінницькій, Миколаївській, Хмельницькій та Закарпатській областях.

Тексти розпоряджень президента оприлюднені на сайті глави держави, передає RegioNews.

Зокрема, у Вінницькій області Зеленський звільнив Валентина Русначенка з посади голови Бершадської районної державної адміністрації.

Замість нього був призначений Сергій Кавун, якого попередньо було звільненого з посади голови Гайсинської РДА.

Президент також призначив Ігоря Вантюха на посаду голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

У Миколаївській області з посади голови Новоодеської райдержадміністрації було звільнено Володимира Суровцева.

Юлію Андрущенко президент звільнив з посади голови Чемеровецької райдержадміністрації Хмельницької області.

У текстах розпоряджень Зеленського вказано, що голів РДА звільнено згідно з поданими ними заявами.

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