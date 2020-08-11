Зеленський звільнив чотирьох голів райдержадміністрацій і ще двох призначив
Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни серед голів районних державних адміністрацій у Вінницькій, Миколаївській, Хмельницькій та Закарпатській областях.
Тексти розпоряджень президента оприлюднені на сайті глави держави, передає RegioNews.
Зокрема, у Вінницькій області Зеленський звільнив Валентина Русначенка з посади голови Бершадської районної державної адміністрації.
Замість нього був призначений Сергій Кавун, якого попередньо було звільненого з посади голови Гайсинської РДА.
Президент також призначив Ігоря Вантюха на посаду голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області.
У Миколаївській області з посади голови Новоодеської райдержадміністрації було звільнено Володимира Суровцева.
Юлію Андрущенко президент звільнив з посади голови Чемеровецької райдержадміністрації Хмельницької області.
У текстах розпоряджень Зеленського вказано, що голів РДА звільнено згідно з поданими ними заявами.
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