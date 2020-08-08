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08 августа 2020, 17:18 3

В Зеленского посчитали, сколько денег потребуется на восстановление оккупированного Донбасса

08 августа 2020, 17:18 3
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Это сумма, эквивалентная 5-7% ВВП Украины
Это сумма, эквивалентная 5-7% ВВП Украины
Фото: flickr
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Для полного восстановления временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей понадобится около 10 миллиардов долларов.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, передает RegioNews.

Предварительная оценка - это около 10 миллиардов долларов, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП", - сказал Устенко.

Он добавил, что власти намерены создать фонд, в частности на деньги доноров для того, чтобы восстанавливать временно оккупированные территории после их реинтеграции.

Напомним, Кравчук назвал четыре основных пути прекращения огня на Донбассе, он считает, что уступки возможны, если на них будут идти обе стороны.

Офис президента Донбасс бюджет деньги Владимир Зеленский
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