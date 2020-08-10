ЦИК начала формировать территориальные избирательные комиссии

Политические партии нарушают законы при представлении кандидатов в члены теризбиркомов

Политические партии нарушают законы при представлении кандидатов в члены теризбиркомов

Фото: Укринформ

Об этом сообщает прессслужба ЦИК, пишет RegioNews.

10 августа Центральная избирательная комиссия начала свою работу в режиме заседания, перед началом которого председатель ЦИК Олег Диденко проинформировал, что Комиссия завершила обработку почти 28 тысяч представлений кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий.

Комиссия, начав заседание, установила несоответствие отдельных кандидатур, внесенных в состав областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий, требованиям Избирательного кодекса Украины и отклонила их", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ЦИК поступили представления местных организаций политических партий, об образовании депутатских фракций которых объявлено на первой сессии Верховной Рады текущего созыва, вместе с приложенными к ним документами по кандидатурам в состав ТИК.

Кроме того, поступили представления местных организаций партий "Солидарность женщин Украины” и "За будущее”, которые заключили соглашение о политическом сотрудничестве на соответствующих местных выборах с депутатской группой, о создании которой объявлено на сессии Верховной Рады не позднее 1 января года, в котором происходят выборы, а также зарегистрированных в установленном законом порядке в соответствующих административно-территориальных единицах.

Рассмотрев указанные представления, Комиссия установила, что в нарушение требований Кодекса некоторыми субъектами представления кандидатур в состав ТИК было одновременно внесено одних и тех же лиц и не подтверждено предоставления такими лицами согласия на участие в работе избирательной комиссии от соответствующего субъекта представления кандидатур. А также – лиц, которые не имеют права голоса и являются должностными и служебными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, работниками правоохранительных органов", - информируют в ЦИК.

Кроме того, в состав некоторых ТИК были внесены кандидатуры ненадлежащими субъектами их предоставления, вне установленными Кодексом сроками или в большем количестве.

Также сообщается, что отдельные представления внесены не по форме, установленной Комиссией, и/или они не содержали предусмотренных Кодексом сведений, не подписанные руководителем местной организации политической партии и/или не скреплены соответствующей печатью или к ним не приложены копии паспортных документов предлагаемых человек.

В ЦИК информируют, что по результатам проведенной в соответствии с Законом Украины "О Государственный реестр избирателей” проверки было установлено, что некоторыми субъектами представления внесены кандидатуры, которые по данным Госреестра умерли или признаны судом недееспособными.

Сейчас в заседании ЦИК объявлен перерыв.

Напомним, местные выборы назначили с учетом нового деления на районы .

Также ЦИК определила территории Донетчины и Луганщины, на которых невозможно провести выборы.