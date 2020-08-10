ЦВК почала формувати територіальні виборчі комісії

Політичні партії порушують закони при поданні кандидатів у члени тервиборчкомів

Політичні партії порушують закони при поданні кандидатів у члени тервиборчкомів

Фото: Укрінформ

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, пише RegioNews.

10 серпня Центральна виборча комісія розпочала свою роботу в режимі засідання, перед початком якого голова ЦВК Олег Діденко поінформував, що Комісія завершила опрацювання майже 28 тисяч подань кандидатур до складу територіальних виборчих комісій.

Комісія, розпочавши засідання, встановила невідповідність окремих кандидатур, внесених до складу обласних, районних (крім районів в АР Крим), міських (крім міст в АР Крим), районних у місті Києві виборчих комісій, вимогам Виборчого кодексу України та відхилила їх", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, до ЦВК надійшли подання місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій сесії Верховної Ради поточного скликання, разом із доданими до них документами щодо кандидатур до складу ТВК.

Окрім того, надійшли подання місцевих організацій партій "Солідарність жінок України” і "За майбутнє”, які уклали угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори, а також – зареєстрованих у встановленому законом порядку у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

Розглянувши зазначені подання, Комісія встановила, що на порушення вимог Кодексу деякими суб’єктами подання кандидатур до складу ТВК було одночасно внесено одних і тих самих осіб та не підтверджено надання такими особами згоди на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб’єкта подання кандидатур. А також – осіб, які не мають права голосу та які є посадовими та службовими особами органів державної влади і органів місцевого самоврядування, працівниками правоохоронних органів", - інформують у ЦВК.

Крім того, до складу окремих ТВК було внесено кандидатури неналежними суб’єктами їх подання, поза встановленими Кодексом строками або у більшій кількості.

Також повідомляється, що окремі подання внесено не за формою, встановленою Комісією, та/або вони не містили передбачених Кодексом відомостей, не підписані керівником місцевої організації політичної партії та/або не скріплені відповідною печаткою або до них не додано копії паспортних документів пропонованих осіб.

У ЦВК інформують, що за результатами проведеної відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців” перевірки було встановлено, що деякими суб’єктами подання внесено кандидатури, які за даними Держреєстру померли або визнані судом недієздатними.

Наразі в засіданні ЦВК оголошено перерву.

Нагадаємо, місцеві вибори призначили з урахуванням нового поділу на райони .

Також ЦВК визначила території Донеччини та Луганщини, на яких неможливо провести вибори.