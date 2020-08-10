16:24  10 августа
Виталий Кличко пообещал малообеспеченным защитные наборы от COVID-19
15:46  10 августа
У президента рассказали о начале второй волны эпидемии коронавируса
08:16  10 августа
Перемирие на Донбассе: боевики вновь нарушили договоренности
UA | RU
UA | RU
10 августа 2020, 12:48 6

Террористы "ДНР" пытались завербовать жительницу Львова - СБУ

10 августа 2020, 12:48 6
Читайте також українською мовою
Боевиков интересовала информация о членах семей украинских военнослужащих
Боевиков интересовала информация о членах семей украинских военнослужащих
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали факт попытки вербовки гражданки Украины представителями террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, жительница Львова посещала родственников во временно оккупированном Донецке и была незаконно задержана боевиками под предлогом проверки документов.

После этого ее отправили в так называемое "МГБ ДНР", где от нее требовали согласия на конфиденциальное сотрудничество в ущерб государственной безопасности Украины. Для этого боевики применяли психологическое давление и угрозы", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, боевики хотели, чтобы женщина собирала информацию о связях членов семей военных из западных регионов Украины, которые приезжают на территорию Донецкой области.

По прибытии на подконтрольную украинской власти территорию женщина добровольно сообщила Управление СБУ во Львовской области о факте незаконного задержания и попытках вербовки", - добавили в СБУ.

Поскольку она сама сообщила о факте вербовки, женщина была освобождена от уголовной ответственности.

Напомним, на Черниговщине разоблачили банду, которая требовала полмиллиона с предпринимателя, злоумышленникам сообщено о подозрении.

ОРДЛО войска СБУ разведка Львов террористы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Карантин для приезжих людей из ОРДЛО сохранят - Шмыгаль
10 августа 2020, 12:14
В Винницкую область незаконно привезли львовский мусор: фуры задержали
10 августа 2020, 12:02
На Львовщине начали разворачивать больницы второй волны - Степанов
10 августа 2020, 10:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »