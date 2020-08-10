Террористы "ДНР" пытались завербовать жительницу Львова - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали факт попытки вербовки гражданки Украины представителями террористической организации "ДНР".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, жительница Львова посещала родственников во временно оккупированном Донецке и была незаконно задержана боевиками под предлогом проверки документов.
После этого ее отправили в так называемое "МГБ ДНР", где от нее требовали согласия на конфиденциальное сотрудничество в ущерб государственной безопасности Украины. Для этого боевики применяли психологическое давление и угрозы", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, боевики хотели, чтобы женщина собирала информацию о связях членов семей военных из западных регионов Украины, которые приезжают на территорию Донецкой области.
По прибытии на подконтрольную украинской власти территорию женщина добровольно сообщила Управление СБУ во Львовской области о факте незаконного задержания и попытках вербовки", - добавили в СБУ.
Поскольку она сама сообщила о факте вербовки, женщина была освобождена от уголовной ответственности.
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