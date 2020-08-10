Террористы "ДНР" пытались завербовать жительницу Львова - СБУ

Боевиков интересовала информация о членах семей украинских военнослужащих

Боевиков интересовала информация о членах семей украинских военнослужащих

Фото: flickr

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, жительница Львова посещала родственников во временно оккупированном Донецке и была незаконно задержана боевиками под предлогом проверки документов.

После этого ее отправили в так называемое "МГБ ДНР", где от нее требовали согласия на конфиденциальное сотрудничество в ущерб государственной безопасности Украины. Для этого боевики применяли психологическое давление и угрозы", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, боевики хотели, чтобы женщина собирала информацию о связях членов семей военных из западных регионов Украины, которые приезжают на территорию Донецкой области.

По прибытии на подконтрольную украинской власти территорию женщина добровольно сообщила Управление СБУ во Львовской области о факте незаконного задержания и попытках вербовки", - добавили в СБУ.

Поскольку она сама сообщила о факте вербовки, женщина была освобождена от уголовной ответственности.

Напомним, на Черниговщине разоблачили банду, которая требовала полмиллиона с предпринимателя, злоумышленникам сообщено о подозрении.