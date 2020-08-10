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10 серпня 2020, 12:48 3

Терористи "ДНР" намагалися завербувати мешканку Львова - СБУ

10 серпня 2020, 12:48 3
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Бойовиків цікавила інформація про членів сімей українських військовослужбовців
Бойовиків цікавила інформація про членів сімей українських військовослужбовців
Фото: flickr
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Працівники Служби безпеки України зафіксували факт спроби вербування громадянки України представниками терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, мешканка Львова відвідувала родичів у тимчасово окупованому Донецьку і була незаконно затримана бойовиками під приводом перевірки документів.

Після цього її доправили до так званого "МДБ ДНР", де від неї вимагали згоди до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України. Для цього бойовики застосовували психологічний тиск і погрози", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, бойовики хотіли, щоб жінка збирала інформацію про зв’язки членів сімей військових із західних регіонів України, які приїжджають на територію Донецької області.

Після прибуття на підконтрольну українській владі територію жінка добровільно повідомила Управління СБУ у Львівській області про факт незаконного затримання і спроби вербування", - додали в СБУ.

Оскільки вона сама повідомила про факт вербування, жінка була звільнена від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, на Чернігівщині викрили банду, яка вимагала півмільйона з підприємця, зловмисникам повідомлено про підозру.

ОРДЛО війська СБУ розвідка Львів терористи
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