На Закарпатье партия "Слуга народа" разместила борды с пунктуационной ошибкой

"Слуги" не удосужились вычитать свой предвыборный лозунг

"Слуги" не удосужились вычитать свой предвыборный лозунг

Фото: Facebook

Кандидаты на местных выборах от партии "Слуга народа" на Закарпатье напечатали агитационную рекламу с пунктуационной ошибкой

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Слуги народа" начали рекламную кампанию на Закарпатье с бордов с ошибками.

В лозунгах закарпатских "Слуг народа" перед словом "кто" должна быть запятая, потому что это сложноподчиненное предложение. Но для чего? " - написал Глагола.

Также журналист напомнил правило пунктуации, согласно которому должен использоваться этот знак препинания.

"Слуги народу" розпочали рекламну кампанію на Закарпатті з бордів із помилками🤦‍ У лозунгу закарпатських "Слуг... Опубліковано Віталієм Глаголою Середа, 5 серпня 2020 р.

Напомним, в Офисе президента Волынскую область переименовали в Луцкую.