На Закарпатье партия "Слуга народа" разместила борды с пунктуационной ошибкой
"Слуги" не удосужились вычитать свой предвыборный лозунг
"Слуги" не удосужились вычитать свой предвыборный лозунг
Кандидаты на местных выборах от партии "Слуга народа" на Закарпатье напечатали агитационную рекламу с пунктуационной ошибкой
Об этом сообщает журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
"Слуги народа" начали рекламную кампанию на Закарпатье с бордов с ошибками.
В лозунгах закарпатских "Слуг народа" перед словом "кто" должна быть запятая, потому что это сложноподчиненное предложение. Но для чего? " - написал Глагола.
Также журналист напомнил правило пунктуации, согласно которому должен использоваться этот знак препинания.
"Слуги народу" розпочали рекламну кампанію на Закарпатті з бордів із помилками🤦 У лозунгу закарпатських "Слуг...Опубліковано Віталієм Глаголою Середа, 5 серпня 2020 р.
Напомним, в Офисе президента Волынскую область переименовали в Луцкую.
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