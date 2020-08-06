У "Голосі" назвали відповідальних за областями на місцевих виборах

У деяких містах партія не буде висувати кандидатів

У деяких містах партія не буде висувати кандидатів

Фото: Facebook

Перед місцевими виборами партія “Голос” закріпила народних депутатів за регіонами, в яких планує висувати своїх кандидатів.

Про це повідомила голова партії "Голос" Кіра Рудик в інтерв’ю "Українській правді", передає RegioNews.

За її словами, нардеп Ярослав Рущишин відповідає за Львів, Володимир Цабаль відповідає за Тернопіль, Сергій Рахманін - за Закарпаття, Ярослав Железняк - за Київську область.

Я відповідаю за Київ, Устінова – це Вінниця, Бобровська – Рівне, Юрчишин – Франик”, - додала вона.

За словами Рудик, "Голос” вирішив не висувати людей у таких містах, як Суми і Полтава, вона пояснює такий крок відсутністю осередків та людей. Кіра Рудик також розповіла, що питання стосовно кандидата в мери Києва досі не вирішене.

У нас 11 серпня буде з’їзд, на ньому ви побачите всіх кандидатів”, - сказала вона.

Також вона спростувала інформацію про те, що кандидатом в мери Києва від "Голосу" стане Сергій Притула.

Нагадаємо, КВУ застеріг владу від використання адмінресурсу на місцевих виборах, комітет визначив п`ять заяв влади із ознаками використання адмінресурсу.