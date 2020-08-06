За прошедшие сутки в зоне ООС зафиксирован один обстрел - штаб

Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня

Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня

Фото: flickr

За прошедшие сутки боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня, враждебную провокацию из подствольного гранатомета отмечено в районе населенного пункта Шумы.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению", - добавили в штабе.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, 5 августа боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе - штаб ООС.