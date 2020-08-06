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За прошедшие сутки в зоне ООС зафиксирован один обстрел - штаб
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06 августа 2020, 08:18 3

За прошедшие сутки в зоне ООС зафиксирован один обстрел - штаб

06 августа 2020, 08:18 3
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Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня
Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня
Фото: flickr
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За прошедшие сутки боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня, враждебную провокацию из подствольного гранатомета отмечено в районе населенного пункта Шумы.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению", - добавили в штабе.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, 5 августа боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе - штаб ООС.

ООС война обстрел штаб АТО сводка
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