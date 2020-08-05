В зоне ООС зафиксировали один обстрел со стороны противника

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.30 05 серпня 2020 року У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням. Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано 1 обстріл з боку противника. Зокрема, посеред ночі поодинокі постріли з підствольного гранатомету ворог здійснив біля Шумів. На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався повною мірою. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Крім українських військовослужбовців у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, 30 невідомих вибухових пристрої знайшли сьогодні підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. Загалом за розпорядженням Командувача Об’єднаних сил тільки за цю добу було розміновано майже 7 гектарів територій. За заявками місцевих адміністрацій, рятувальники Об’єднаних Сил ремонтують пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів попередніх років будинки виконуючи роботи різного ступеня важкості. Минулої доби такі роботи проводилися на 27 об’єктах. З початку проведення ООС було відновлено 899 будинків. На контрольних пунктах виїзду-виїзду особовий склад Об’єднаних сил надав медичну та іншу допомогу 39 громадянам України. Також, вогнеборці зі складу Об’єднаних Сил за добу загасили 41 пожежу. ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ 4 серпня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Ворожі гранатометні провокації відмічено у районі населених пунктів Піски, Майорськ та Луганське. Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні провокаційні дії противника. Втрат, внаслідок ворожих обстрілів, немає. Крім військовослужбовців Збройних Сил України, в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони та правоохоронні органи. За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 98 адміністративних правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6375 транспортних засобів та 5079 осіб. Також було затримано 6 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 1154 осіб. В зворотному напрямку – 849 осіб. Через КПВВ "Мар’їнка" в обидва боки прослідувало по одній особі. З вини окупантів КПВВ "Новотроїцьке" не функціонували. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника. Слава Україні!