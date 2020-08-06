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Минулої доби в зоні ООС зафіксовано один обстріл - штаб
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06 серпня 2020, 08:18 10

Минулої доби в зоні ООС зафіксовано один обстріл - штаб

06 серпня 2020, 08:18 10
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Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню
Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню
Фото: flickr
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Минулої доби бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню, ворожу провокацію з підствольного гранатомету відмічено у районі населеного пункту Шуми.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням", - додали в штабі.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, 5 серпня бойовики тричі порушили перемир'я на Донбасі - штаб ООС.

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