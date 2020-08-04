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04 августа 2020, 13:50 7

В Николаеве Арахамия оправдывался за обещания Зеленского

04 августа 2020, 13:50 7
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На видео видно, что Арахамия оказался явно не в своей тарелке
На видео видно, что Арахамия оказался явно не в своей тарелке
Фото: Facebook
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Председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамия в родном для себя Николаеве пришлось отвечать на неудобные вопросы местных жителей и волонтеров о невыполненных обещаниях президента Владимира Зеленского и провалах власти.

Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал "PavlovskyNEWS", передает RegioNews.

Так, женщина, назвавшаяся волонтеркой, заявила, что президент вообще не в курсе, что происходит "внизу", жалуясь, что Николаев так и остается преступным городом.

Он классный актер, человек и, возможно, муж, но ничего не понимает, что происходит внизу. Он сколько вопросов держит на личном контроле? Когда морпехи погибли, он держал на личном контроле? Вам рассказать как было? Или вы знаете? И президент знает? Весь фейсбук обсуждал? Где был президент?" - сказала женщина.

Еще один житель Николаева раскритиковал деятельность президента Зеленского за то, что он не выполнил своих обещаний.

Он спросил Арахамию, почему президент так и не избавился кортежей, резиденций и открыто нарушает законы, "хотя обещал уйти в отставку в подобной ситуации".

Еще одна волонтер, сын которой проходит службу в зоне ООС, выразила недовольство тем, что при новой власти было приостановлено обновление вооружения по стандартам НАТО.

Напомним, тексты речей Зеленского пишет бывший сценарист сериала "Слуга народа". Также при ОП действует штаб реагирования на медийные поводы.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что автомобильный кортеж президента Украины Владимира Зеленского засекли на нарушении правил дорожного движения, а машины руководителей Офиса президента используют так называемые "номера-призраки".

Владимир Зеленский Давид Арахамия Слуга народа власть Николаев Монобольшинство
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