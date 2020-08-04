У Миколаєві Арахамія виправдовувався за обіцянки Зеленського

На відео видно, що Арахамія опинився явно не у своїй тарілці

На відео видно, що Арахамія опинився явно не у своїй тарілці

Фото: Facebook

Голові фракції “Слуга народу” Давиду Арахамії у рідному для себе Миколаєві довелося відповідати на незручні запитання місцевих мешканців та волонтерів про невиконані обіцянки президента Володимира Зеленського і провали влади.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал "PavlovskyNEWS”, передає RegioNews.

Так, жінка, яка назвала себе волонтеркою, заявила, що президент взагалі не в курсі, що відбувається "внизу", скаржачись, що Миколаїв так і залишається злочинним містом.

Він класний актор, людина і, можливо, чоловік, але нічого не розуміє, що відбувається внизу. Він скільки питань тримає на особистому контролі? Коли морпіхи загинули, він тримав на особистому контролі? Вам розповісти як було? Або ви знаєте? І президент знає? Весь фейсбук обговорював? Де був президент?", - сказала жінка.

Ще один мешканець Миколаєва розкритикував діяльність президента Зеленського за те, що він не виконав своїх обіцянок.

Він запитав у Арахамії, чому президент так і не позбувся кортежів, резиденцій і відкрито порушує закони, "хоча обіцяв піти у відставку в подібній ситуації".

Ще одна волонтерка, син якої проходить службу в зоні ООС, висловила незадоволення тим, що за нової влади було припинене оновлення озброєння за стандартами НАТО.

Нагадаємо, тексти промов Зеленського пише колишній сценарист серіалу "Слуга народу". Також при ОП діє штаб реагування на медійні приводи.

Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що автомобільний кортеж президента України Володимира Зеленського засікли на порушенні правил дорожнього руху, а машини керівників Офісу президента використовують так звані "номери-привиди".