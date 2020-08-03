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03 августа 2020, 10:58 5

Партия мэров будет участвовать в предстоящих парламентских выборах

03 августа 2020, 10:58 5
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Сначала партия планирует дебютировать на местном уровне
Сначала партия планирует дебютировать на местном уровне
Фото: Facebook
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Партия мэров "Пропозиция" намерена участвовать в предстоящих выборах в Верховную Раду.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал мэр Днепра Борис Филатов, передает RegioNews.

По мнению Филатова, рано или поздно Украина может войти в досрочную парламентскую кампанию.

По его словам, сначала партия пойдет на местные выборы, а дальше "будут смотреть на экономическую ситуацию".

Конечно, монобольшинство в нынешнем виде президент создать уже не сможет. Но к нему должно прийти понимание (и я надеюсь, оно постепенно приходит): если ты получил абсолютную власть, то у тебя и абсолютная ответственность", - сказал мэр Днепра.

Филатов добавил, что в Киеве во время местных выборов "Пропозиция" не будет выдвигать своего кандидата, поскольку руководители партии считают действующего мэра Виталия Кличко своим коллегой.

Напомним, 31 июля в Киеве четыре партии объединились ради местных выборов, они рассматривают кандидатуру Сергея Притулы на должность мэра Киева. В тот же день в Запорожье перед выборами объединились четыре демократические партии.

выборы Верховная Рада Местные выборы Борис Филатов партия мэров
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