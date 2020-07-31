В Киеве четыре партии объединились ради местных выборов

Члены объединения рассматривают кандидатуру Сергея Притулы на должность мэра Киева

Члены объединения рассматривают кандидатуру Сергея Притулы на должность мэра Киева

Фото: DW

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Интерфакс-Украина"

По словам председателя киевской городской организации партии "Гражданская позиция" Алексей Гриценко, список объединения партий на местных выборах будет формироваться посредством создания номинационного комитета по отбору и проверке кандидатов в депутаты среди членов партий-представителей, которые не будут принимать участия в выборах и людей извне с незапятнанной репутацией.

Мы отбросили амбиции и принимать решения о том, на базе какой партии мы будем идти, мы будем непосредственно перед моментом, когда будем выдвигаться, потому что технологически будет понятно, в какой партии есть потенциал для вхождения в Киевсовет, и это будет техническое решение. Относительно городского головы - мы только сейчас начали обсуждать людей, которые есть внутри нашей среды и вне его. Мы формируем определенный список и дальше совместно будем определяться, потому что всем понятно, что может пойти Сергей Притула - это потенциальная кандидатура, которую мы тоже обсуждаем. Есть люди, которые могут уйти из нашей среды или другие люди", - сказал Гриценко.

Напомним, также сегодня в Запорожье перед выборами объединились четыре демократические партии.