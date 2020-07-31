У Полтаві на хабарі затримали слідчого ДБР та поліцейського

Вони вимагали 80 тисяч доларів за активізацію розслідування

Вони вимагали 80 тисяч доларів за активізацію розслідування

Фото: Прокуратура

У Полтаві затримали слідчого ДБР, оперуповноваженого поліції та їх спільника, якы вимагали 80 тисяч доларів хабаря від громадянина за активізацію розслідування.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, слідчий ДБР, працівник внутрішньої безпеки поліції та їхній спільник вимагали у громадянина 80 тисяч доларів за активізацію досудового розслідування у кримінальній справі, яка була відкрита за його зверненням.

Наразі правоохоронців та їх спільника затримано на гарячому, безпосередньо під час отримання першої частини неправомірної вигоди в сумі 40 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

Затриманим найближчим часом оголосять про підозру, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, СБУ припинила незаконні поставки в Росію товарів військового призначення, організатору і трьом фігурантам справи повідомили про підозру.