На Киевщине задержали на взятке чиновника Госагентства водных ресурсов

Чиновник требовал взятку за заключение договора аренды ставка

Чиновник требовал взятку за заключение договора аренды ставка

Руководитель Ивановского межрегионального управления водного хозяйства Государственного агентства водных ресурсов требовал деньги за заключение ряда договоров об аренде ставка в Иванковском районе Киевской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Киевской области.

Злоумышленника задержали во время получения им неправомерной выгоды в размере двух тысяч долларов США.

Как стало известно правоохранителям, чиновник требовал неправомерную выгоду за дальнейшее заключение договоров аренды пруда на р. Осница в Иванковском районе Киевской области.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Статья Уголовного кодекса, которая инкриминируется задержанному чиновнику, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня на Киевщине пресекли деятельность конвертцентра, который "отмыл" 330 млн грн.