На Киевщине задержали на взятке чиновника Госагентства водных ресурсов
Руководитель Ивановского межрегионального управления водного хозяйства Государственного агентства водных ресурсов требовал деньги за заключение ряда договоров об аренде ставка в Иванковском районе Киевской области.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Киевской области.
Злоумышленника задержали во время получения им неправомерной выгоды в размере двух тысяч долларов США.
Как стало известно правоохранителям, чиновник требовал неправомерную выгоду за дальнейшее заключение договоров аренды пруда на р. Осница в Иванковском районе Киевской области.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается. Статья Уголовного кодекса, которая инкриминируется задержанному чиновнику, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Напомним, сегодня на Киевщине пресекли деятельность конвертцентра, который "отмыл" 330 млн грн.