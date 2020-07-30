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30 июля 2020, 20:03 2

На Киевщине задержали на взятке чиновника Госагентства водных ресурсов

30 июля 2020, 20:03 2
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Чиновник требовал взятку за заключение договора аренды ставка
Чиновник требовал взятку за заключение договора аренды ставка
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Руководитель Ивановского межрегионального управления водного хозяйства Государственного агентства водных ресурсов требовал деньги за заключение ряда договоров об аренде ставка в Иванковском районе Киевской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Киевской области.

Злоумышленника задержали во время получения им неправомерной выгоды в размере двух тысяч долларов США.

Как стало известно правоохранителям, чиновник требовал неправомерную выгоду за дальнейшее заключение договоров аренды пруда на р. Осница в Иванковском районе Киевской области.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Статья Уголовного кодекса, которая инкриминируется задержанному чиновнику, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня на Киевщине пресекли деятельность конвертцентра, который "отмыл" 330 млн грн.

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