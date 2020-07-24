Президента Зеленского не привлекут к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Зеленский несвоевременно сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии

Зеленский несвоевременно сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии

Об этом говорится в постановлении суда, пишет Regionews.

Как пояснили в суде, несмотря на то, что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона о предотвращении коррупции, он может воспользоваться ст. 105 Конституции Украины - право президента на неприкосновенность на время выполнения полномочий.

Также суд ссылается на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой лицу, которое привлекают к админответственности, выдвигается "уголовное обвинение", которое должно толковаться в свете трех критериев: с учетом квалификации рассмотрению с точки зрения внутригосударственного законодательства, его сущности и характера, строгости потенциального наказания.

Поэтому, учитывая положения ст. 105 Конституции Украины ... указанной выше прецедентной практики ЕСПЧ, суд приходит к выводу, что в отношении президента Украины на время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении ... и он не может быть привлечен к административной ответственности", - говорится в тексте постановления.

Напомним, в начале июля Зеленский признался в нарушении закона. Глава государства сообщил, что в 2019 году его семья получила деньги в счет погашения стоимости ОВГЗ на сумму 5,1 млн гривен и купила облигаций на 5,2 млн гривен, но он не указал это в декларации.