Рейтинг президента Зеленского опустился до 30% - опрос

Его деятельностью не довольны более половины опрошенных

Его деятельностью не довольны более половины опрошенных

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Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, за действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать 30,2% избирателей, которые определились с кандидатом и пойдут на выборы.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", который проводился в период с 15 по 20 июля, передает RegioNews.

Среди всех опрошенных респондентов рейтинг Зеленского составляет 23%.

За Юрия Бойко готовы проголосовать 14,4% граждан, которые определились с выбором, за Петра Порошенко - 13,7%, рейтинг Юлии Тимошенко составляет 9,1%.

Деятельностью Владимира Зеленского на посту президента недовольны 56% респондентов, довольны - 36%. Деятельность Верховной Рады одобряют около 10%, а почти 80% не довольны ее деятельностью.

В рейтинге партий лидирует "Слуга народа", за которую готовы проголосовать почти 28% тех, кто определился с выбором. За ней следует ОПЗЖ с рейтингом 16%. 14% избирателей поддерживают "Европейскую солидарность" и 10% - "Батькивщину".

Более 60% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, четверть полагают, что оно не изменилось, и только 8% заметили улучшение", - говорится в сообщении.

17% граждан считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 35% считают, что она не изменится, и 40% - ожидают ухудшения.

В целом причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти, хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса", - отмечают социологи.

Что касается местных выборов, то половина опрошенных планируют поддержать именно местную партию, даже если она будет баллотироваться только в одной области. И лишь 30% намерены голосовать за известную национальную политическую силу.

Напомним, львовяне не хоят голосовать за кандидатов в мэры от "Слуги народа" - РЕЙТИНГ.