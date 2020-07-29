В ГБР отчитались о результатах работы за 6 месяцев 2020 года

Следователи арестовали имущества в пять раз больше, чем за весь 2019 год

Следователи арестовали имущества в пять раз больше, чем за весь 2019 год

Фото: из открытых источников

Государственное бюро расследований отчиталось о своей работе за первые шесть месяцев 2020 года. В ГБР поделились результатами работы по четырем направлениям: неправомерная выгода, давление на бизнес, пытки и арестованное имущество.

Об этом сообщают на сайте ГБР, передает RegioNews. Так, за первые 6 месяцев этого года было сделано: 1. Неправомерная выгода. Сообщается, что на треть больше сообщений о подозрении и вдвое больше обвинительных актов было направлено в суд. 2. Давление на бизнес. На четверть больше сообщений о подозрении и вдвое больше обвинительных актов направлено в суд в отношении сотрудников правоохранительных органов. 3. Пытки. Сообщили втрое больше подозрений и почти в четыре раза больше обвинительных актов направлены в суд по поводу противозаконных действий силовиков. 4. Арестованное имущество. С целью возмещения причиненного ущерба следователи ГБР арестовали имущества как минимум в п'ять раз больше, чем за весь 2019 год. Ранее сообщалось, что следователя Государственного бюро расследований Олега Корецкого, который заявлял о давлении руководства при расследовании дел против Петра Порошенко, уволен на основании сокращения его должности.

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