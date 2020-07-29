В ГБР отчитались о результатах работы за 6 месяцев 2020 года
Государственное бюро расследований отчиталось о своей работе за первые шесть месяцев 2020 года. В ГБР поделились результатами работы по четырем направлениям: неправомерная выгода, давление на бизнес, пытки и арестованное имущество.
Об этом сообщают на сайте ГБР, передает RegioNews.
Так, за первые 6 месяцев этого года было сделано:
1. Неправомерная выгода. Сообщается, что на треть больше сообщений о подозрении и вдвое больше обвинительных актов было направлено в суд.
2. Давление на бизнес. На четверть больше сообщений о подозрении и вдвое больше обвинительных актов направлено в суд в отношении сотрудников правоохранительных органов.
3. Пытки. Сообщили втрое больше подозрений и почти в четыре раза больше обвинительных актов направлены в суд по поводу противозаконных действий силовиков.
4. Арестованное имущество. С целью возмещения причиненного ущерба следователи ГБР арестовали имущества как минимум в п'ять раз больше, чем за весь 2019 год.
Ранее сообщалось, что следователя Государственного бюро расследований Олега Корецкого, который заявлял о давлении руководства при расследовании дел против Петра Порошенко, уволен на основании сокращения его должности.