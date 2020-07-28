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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
28 июля 2020, 15:17 4

Кабмин не будет требовать от Нацбанка девальвации гривни - Шмыгаль

28 июля 2020, 15:17 4
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По мнению премьер-министра, курс должен устанавливаться рынком
По мнению премьер-министра, курс должен устанавливаться рынком
Фото: скриншот видео
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Кабинет министров не обсуждает с Национальным банком вопрос стимулирования инфляции и роста курса доллара до 30 гривен.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Полтавскую область, передает RegioNews.

Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет свою монетарную политику. Его основные цели - сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы и ценовой стабильности в стране", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что после смены главы НБУ было удачное размещение облигаций государственного займа совместно с министерством финансов.

Шмыгаль заверил, что Правительство и Нацбанк работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности.

Он уточнил, что правительство несмотря на заинтересованность в развитии промышленности и инвестициях, не требует дополнительной или особой эмиссии денег.

Это не предмет того, что должен быть курс искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком, это очень важно", - сообщил глава Кабмина.

Напомним, 28 июля премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Полтавщину с рабочим визитом.

Денис Шмыгаль Полтавская область Нацбанк Кабмин деньги курс валют
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