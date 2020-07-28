Кабмин не будет требовать от Нацбанка девальвации гривни - Шмыгаль
Кабинет министров не обсуждает с Национальным банком вопрос стимулирования инфляции и роста курса доллара до 30 гривен.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Полтавскую область, передает RegioNews.
Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет свою монетарную политику. Его основные цели - сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы и ценовой стабильности в стране", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что после смены главы НБУ было удачное размещение облигаций государственного займа совместно с министерством финансов.
Шмыгаль заверил, что Правительство и Нацбанк работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности.
Он уточнил, что правительство несмотря на заинтересованность в развитии промышленности и инвестициях, не требует дополнительной или особой эмиссии денег.
Это не предмет того, что должен быть курс искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком, это очень важно", - сообщил глава Кабмина.
Напомним, 28 июля премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Полтавщину с рабочим визитом.