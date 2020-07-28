Шмыгаль: количество выданных кредитов по программе "5-7-9%" удвоилось за неделю

Малый и средний бизнес пользуется инициативой президента

Малый и средний бизнес пользуется инициативой президента

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Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Инициатива Президента дает результат, и малый и средний бизнес получает дешевый кредитный ресурс. Позитивом безусловно есть и динамика выданных кредитов, ведь за последнюю неделю их количество выросло фактически вдвое", - подчеркнул Шмыгаль.

В то же время процент отказов со стороны банков продолжает сокращаться, и это также часть успеха обновленной программы, считает премьер.

Отмечается, что в целом, по состоянию на 27 июля 2020 года, уже выдано 1,446 кредитов на общую сумму 2,413 миллиарда гривень.

Так, за прошедшую неделю уполномоченные банки заключили 196 новых кредитных соглашений на общую сумму 638 млн гривен.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщал, что восстановление экономики Украины рассчитано на три года.