09:51  28 липня
Добовий показник COVID-19 в Україні зріс: заразилися 919 осіб
10:49  28 липня
МОЗ дозволить роботу дитячих таборів з 1 серпня, але не у всіх регіонах
08:19  28 липня
Перемир'я на Донбасі: за добу бойовики тричі відкривали вогонь
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
28 липня 2020, 15:17 2

Кабмін не буде вимагати від Нацбанку девальвації гривні - Шмигаль

28 липня 2020, 15:17 2
Читайте также на русском языке
На думку Прем'єр-міністра, курс повинен встановлюватися ринком
На думку Прем'єр-міністра, курс повинен встановлюватися ринком
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів не обговорює з Національним банком питання стимулювання інфляції і зростання курсу долара до 30 гривен.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Полтавської області, передає RegioNews.

Такі питання з центробанком не обговорюються. Національний банк веде власну монетарну політику. Його основні цілі - збереження стабільності грошової одиниці, стабільності фінансової системи та цінової стабільності у країні", - сказав Шмигаль.

Він додав, що після зміни голови НБУ було вдале розміщення облігацій державної позики спільно з міністерством фінансів.

Шмигаль запевнив, що Уряд і Нацбанк працюють над збереженням курсової та цінової стабільності.

Він уточнив, що Уряд попри зацікавленість у розвитку промисловості та інвестиціях, не вимагає додаткової або особливої емісії грошей.

Це не предмет того, що повинен бути курс штучно завищений чи занижений. У нас курс регулюється ринком, це дуже важливо", - повідомив глава Кабміну.

Нагадаємо, 28 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Полтавщину із робочим візитом.

Деніс Шмигаль Полтавська область Нацбанк Кабмін гроші курс валют
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Полтавщину із робочим візитом
28 липня 2020, 10:39
Шмигаль: кількість виданих кредитів за програмою "5-7-9%" подвоїлася за тиждень
28 липня 2020, 08:46
Пошуки "полтавського терориста" тривають вже четверту добу
27 липня 2020, 12:42
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »