Кабмін не буде вимагати від Нацбанку девальвації гривні - Шмигаль

На думку Прем'єр-міністра, курс повинен встановлюватися ринком

На думку Прем'єр-міністра, курс повинен встановлюватися ринком

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Кабінет міністрів не обговорює з Національним банком питання стимулювання інфляції і зростання курсу долара до 30 гривен.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Полтавської області, передає RegioNews.

Такі питання з центробанком не обговорюються. Національний банк веде власну монетарну політику. Його основні цілі - збереження стабільності грошової одиниці, стабільності фінансової системи та цінової стабільності у країні", - сказав Шмигаль.

Він додав, що після зміни голови НБУ було вдале розміщення облігацій державної позики спільно з міністерством фінансів.

Шмигаль запевнив, що Уряд і Нацбанк працюють над збереженням курсової та цінової стабільності.

Він уточнив, що Уряд попри зацікавленість у розвитку промисловості та інвестиціях, не вимагає додаткової або особливої емісії грошей.

Це не предмет того, що повинен бути курс штучно завищений чи занижений. У нас курс регулюється ринком, це дуже важливо", - повідомив глава Кабміну.

Нагадаємо, 28 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Полтавщину із робочим візитом.