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16 июля 2020, 15:40 3

Кернес и его блок "Успешный Харьков" лидируют среди предпочтений избирателей Харьковщины

16 июля 2020, 15:40 3
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В тройку лидеров входят также Юлия Светличная и Александр Фельдман
Фото: Status Quo
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Действующего председателя ОГА Алексея Кучера поддерживают лишь 6% опрошенных,тогда как 54% о нем вообще не знают

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 4-12 июля 2020 года среди жителей Харьковской области.

Опрос показал, что среди местных политиков лучше всего отношение у респондентов к Геннадию Кернесу (60% – положительное, 26% – нейтрально, 13% – отрицательное), Юлии Светличной (44% – положительное, 26% – нейтральное, 14% – отрицательное) и Александру Фельдману (36% – положительное, 37% – нейтральное, 15% – отрицательное). К Алексею Кучеру положительно относятся 6%, нейтрально – 26%, отрицательно – 14%, не знают – 54%. Других политиков не знают 75% опрошенных.



В рейтинге политических сил на выборах в облсовет лидируют партия Блок Кернеса "Успешный Харьков", за которую готовы проголосовать 30,1% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, и "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 22,9% респондентов. Партию "Слуга народа" поддерживают 12,7%, блок Светличной "ВМЕСТЕ!" – 11,5%, партию "Европейская солидарность" – 5,9%, партию Шария – 4,7%, партию "Батькивщина" – 3,2%. Рейтинг других сил – ниже 3%.

Мысленное моделирование выборов председателя областной государственной администрации показал, что 53,5%, тех, кто принял бы участие в таких выборах и определился в своих предпочтениях, поддержали бы Юлию Светличную. За Александра Фельдмана проголосовали 23,1%, Алексея Кучера – 5,7%, Сергея Чернова – 3,1%. Рейтинг других – менее 1%.

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