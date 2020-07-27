В Печерском суде Киева обнаружили вспышку коронавируса

Количество больных и их должности обещают сообщить позже

Количество больных и их должности обещают сообщить позже

Фото: Facebook

У сотрудников Печерского районного суда города Киева было выявлено коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.

Сообщаем участников судебных заседаний и посетителей суда, у работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы суда, проводится тестирование всех контактных лиц и решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде.

Сейчас суд продолжает работать в штатном режиме для обеспечения каждому доступа к правосудию.

Просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают Вашего обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений", - добавили в суде.

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Напомним, по состоянию на 27 июля в Украине 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 616 летальных.