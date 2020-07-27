Заместитель председателя Черниговской ОГА заболел COVID-19
Чиновник лечится дома
Чиновник лечится дома
Заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Александр Савченко заболел на коронавирус.
Об этом он рассказал "Суспільному", передает RegioNews.
Лечится дома, заболевание у него протекает бессимптомно", - говорится в сообщении.
Напомним, за последние сутки на Черниговщине коронавирус обнаружили у 8 больных, 1 человек умер.
Ранее сообщалось, что больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской области - 120 человек, в Ивано-Франковской - 96, в Ровенской - 78, в Киеве - 70.
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