Заместитель председателя Черниговской ОГА заболел COVID-19

Чиновник лечится дома

Чиновник лечится дома

Фото: из открытых источников

Об этом он рассказал "Суспільному", передает RegioNews.

Лечится дома, заболевание у него протекает бессимптомно", - говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки на Черниговщине коронавирус обнаружили у 8 больных, 1 человек умер.

Ранее сообщалось, что больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской области - 120 человек, в Ивано-Франковской - 96, в Ровенской - 78, в Киеве - 70.

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