Венедиктова назначила нового прокурора Киева: им стал люстрированный экс-советник Ермака

Им стал Олег Кипер, ранее занимавший должность заместителя прокурора

Им стал Олег Кипер, ранее занимавший должность заместителя прокурора

Фото: Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу прокуратуры города Киева нового руководителя – Олега Кипера, который ранее занимал должность заместителя прокурора столицы, а также был внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Венедиктова отметила, что ожидает от нового руководителя столичной прокуратуры эффективной и слаженной работы.

Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества", — подчеркнула она.

В свою очередь, Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.

Справка: Олег Кипер работает в органах прокуратуры с 2001 года. Занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генпрокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместителя начальника управления — начальника отдела ГПУ.

В июне 2020 года Олег Кипер был назначен на должность заместителя прокурора Киева.

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова похвалилась посадками коррупционеров.