В Зайцево горят дома после обстрела боевиков

За сутки в зоне проведения ООС зафиксировано четыре обстрела

За сутки в зоне проведения ООС зафиксировано четыре обстрела

Фото: flickr

В результате обстрела со стороны боевиков в поселке Зайцево Донецкой области произошло возгорание на полях, после чего огонь перекинулся на дома.

Об этом сообщает "Донбас.Реалии" со ссылкой на местных жителей, передает RegioNews.

По свидетельствам очевидцев, горит не менее 10 дворов. К тушению огня привлечены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военные Вооруженных сил Украины ", - говорится в сообщении.

В целом, по данным пресс-службы Министерства обороны, 26 июля российские наемники на Донбассе четыре раза обстреляли украинские позиции. Потерь среди украинских защитников нет.

Обстрелы зафиксированы вблизи Авдеевки, Водяного и Широкино.

В утреннюю пору противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи Авдеевки, при этом используя минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а из гранатометов различных систем враг вел обстрел опорных пунктов Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Широкино", - сообщили в штабе.

Также по защитниках Водяного российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17.

Напомним, по состоянию на 26 июля в районе проведения ООС зафиксировано 15 фактов нарушения режима прекращения огня.