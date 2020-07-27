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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 июля 2020, 13:08 6

Закарпатскую организацию "Евросолидарности" возглавила нардеп Климпуш-Цинцадзе

27 июля 2020, 13:08 6
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Она будет отвечать за работу организации во время местных выборов
Она будет отвечать за работу организации во время местных выборов
Фото: Facebook
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Народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе стала новой главой Закарпатской организации партии "Европейская Солидарность".

Об этом она сообщила в эфире телеканала "U-In", передает RegioNews.

Совсем недавно я получила честь возглавить территориальную организацию "Европейской Солидарности" в Закарпатской области", - сказала она.

По словам народного депутата, сейчас приближаются местные выборы и "горячая избирательная пора", поэтому в партии работают с кадрами, которые есть на местах.

Напомним, на реконструкции аэропорта в Ужгороде украли почти миллион гривен.

партии Закарпатье Европейская солидарность Местные выборы Иванна Климпуш-Цинцадзе
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