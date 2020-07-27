Закарпатскую организацию "Евросолидарности" возглавила нардеп Климпуш-Цинцадзе

Она будет отвечать за работу организации во время местных выборов

Она будет отвечать за работу организации во время местных выборов

Фото: Facebook

Об этом она сообщила в эфире телеканала "U-In", передает RegioNews.

Совсем недавно я получила честь возглавить территориальную организацию "Европейской Солидарности" в Закарпатской области", - сказала она.

По словам народного депутата, сейчас приближаются местные выборы и "горячая избирательная пора", поэтому в партии работают с кадрами, которые есть на местах.

Напомним, на реконструкции аэропорта в Ужгороде украли почти миллион гривен.