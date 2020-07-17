На реконструкции аэропорта в Ужгороде украли почти миллион гривен

Чиновники аэропорта, сговорившись с подрядчиком, присвоили часть выделенных на ремонт бюджетных средств

Чиновники аэропорта, сговорившись с подрядчиком, присвоили часть выделенных на ремонт бюджетных средств

В Закарпатской области СБУ разоблачила должностных лиц авиационного предприятия на растрате бюджетных средств во время выполнения работ по реконструкции Ужгородского международного аэропорта.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным следствия, в 2016 году коммунальное предприятие объявило тендер для выполнения работ по реконструкции аэропорта общей стоимостью 7 млн грн.

Во время ремонта должностные лица авиапредприятия вступили в сговор с подконтрольной фирмой-подрядчиком для присвоения части выделенных на работы бюджетных средств, снизив объем работ, оговоренных в договоре.

Для реализации сделки злоумышленники внесли в акты выполненных работ заведомо ложную информацию. Руководитель структуры, несмотря на очевидные нарушения условий тендера, подписал акт с выводом о надлежащем выполнении услуг по реконструкции.

По заключениям судебных строительно-технической и товароведческой экспертиз, в результате противоправных действий, государству нанесен ущерб почти на 1 млн грн.

Бывшему руководителю аэропорта и директору фирмы подрядчика сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 28 и ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Инженеру технадзора за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, сегодня в Ужгороде зять ексчиновника МВД на BMW протаранил карету скорой .