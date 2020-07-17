18:08  17 июля
Верховный суд отстранил Алексея Каспрука с должности мэра Черновцов
16:47  17 июля
Шмыгаль провел совещание из-за загрязнения мусором пограничных рек
08:19  17 июля
Ситуация на Донбассе: за сутки ранили четверых украинских военных
UA | RU
UA | RU
17 июля 2020, 17:50

На реконструкции аэропорта в Ужгороде украли почти миллион гривен

17 июля 2020, 17:50
Читайте також українською мовою
Чиновники аэропорта, сговорившись с подрядчиком, присвоили часть выделенных на ремонт бюджетных средств
Чиновники аэропорта, сговорившись с подрядчиком, присвоили часть выделенных на ремонт бюджетных средств
Читайте також
українською мовою

В Закарпатской области СБУ разоблачила должностных лиц авиационного предприятия на растрате бюджетных средств во время выполнения работ по реконструкции Ужгородского международного аэропорта.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным следствия, в 2016 году коммунальное предприятие объявило тендер для выполнения работ по реконструкции аэропорта общей стоимостью 7 млн грн.

Во время ремонта должностные лица авиапредприятия вступили в сговор с подконтрольной фирмой-подрядчиком для присвоения части выделенных на работы бюджетных средств, снизив объем работ, оговоренных в договоре.

Для реализации сделки злоумышленники внесли в акты выполненных работ заведомо ложную информацию. Руководитель структуры, несмотря на очевидные нарушения условий тендера, подписал акт с выводом о надлежащем выполнении услуг по реконструкции.

По заключениям судебных строительно-технической и товароведческой экспертиз, в результате противоправных действий, государству нанесен ущерб почти на 1 млн грн.

Бывшему руководителю аэропорта и директору фирмы подрядчика сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 28 и ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Инженеру технадзора за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, сегодня в Ужгороде зять ексчиновника МВД на BMW протаранил карету скорой .

СБУ хищение бюджетные деньги Ужгород аэропорт ремонт
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Харькове злоумышленники продавали иностранцам фальшивые паспорта
17 июля 2020, 16:28
В Ивано-Франковске через нелегальные АЗС вывели "в тень" более 10 миллионов гривен
17 июля 2020, 16:23
В Ужгороде зять экс-чиновника МВД за рулем BMW протаранил карету скорой
17 июля 2020, 15:28
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области
Все публикации »
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »