Киевский штаб "Слуги народа" возглавит Александр Корниенко

Он будет отвечать за проведение выборов в столице

Он будет отвечать за проведение выборов в столице

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Киевский избирательный штаб партии "Слуга народа" на местных выборах возглавит ее руководитель Александр Корниенко.

Об этом рассказала кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук в интервью Vesti.ua, передает RegioNews.

По ее словам, штаб партии на местных выборах в Киеве возглавит ее руководитель и народный депутат Александр Корниенко.

Александр Корниенко отвечает за выборы в Киеве. Александр Дубинский - за выборы в Киевской области", - сказала Верещук.

Она сообщила, что во время выборов рассчитывает на Дубинского, поскольку тот имеет огромную аудиторию.

Верещук также отметила, что штаб, который работал со "Слугой народа" на всеукраинских выборах, будет работать и на местных.

Напомним, партия "Слуга народа" планирует провести предвыборный съезд ориентировочно 21 августа.