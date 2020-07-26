В "Слуге народа" рассказали, когда проведут предвыборный съезд партии

На съезде будут представлены кандидаты на должности председателей областных центров

На съезде будут представлены кандидаты на должности председателей областных центров

Фото: Facebook

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

По ее словам, во время съезда партии будут представлены кандидаты на местные выборы.

Она добавила, что вероятно, будут представлены команды областных организаций "Слуги народа" вместе с кандидатами на должности председателей областных центров.

Также выдвинем кандидата на довыборах по 208 округу", - написала Кравчук.

Напомним, 24 июля ЦИК упростила правила определения избирательного адреса граждан.