"Слуга народа" учила своих областных партийцев "клиентоориентированности"

В пралячий партии говорят, что начали процесс системного обучения кадров

В пралячий партии говорят, что начали процесс системного обучения кадров

В воскресенье, 26 июля "Слуга народа" провела первый тренинг по клиентоориентированности для представителей своих областных организаций партии.

Об этом сообщается на странице партии в Facebook, передает RegioNews.

Мы дали новый старт системному обучению представителей своих областных партячеек", - говорится в сообщении.

По словам председателя партии Александра Корниенко, первый тренинг должен касаться клиентоориентированности партии: как правильно понять потребности избирателей, как с ними взаимодействовать, как эффективно работать с людьми и помогать им.

Он считает, что "история с офисами по всей стране за 30 лет немного подупала" и "людей не слышат", и это стало одной из причин недоверия к политическим партиям.

Напомним, Киевский штаб "Слуги народа" возглавит Александр Корниенко, он будет отвечать за проведение выборов в столице.

Также в "Слуге народа" рассказали, когда проведут предвыборный съезд партии.