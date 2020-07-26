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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
26 июля 2020, 16:41 6

"Слуга народа" учила своих областных партийцев "клиентоориентированности"

26 июля 2020, 16:41 6
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В воскресенье, 26 июля "Слуга народа" провела первый тренинг по клиентоориентированности для представителей своих областных организаций партии.

Об этом сообщается на странице партии в Facebook, передает RegioNews.

Мы дали новый старт системному обучению представителей своих областных партячеек", - говорится в сообщении.

По словам председателя партии Александра Корниенко, первый тренинг должен касаться клиентоориентированности партии: как правильно понять потребности избирателей, как с ними взаимодействовать, как эффективно работать с людьми и помогать им.

Он считает, что "история с офисами по всей стране за 30 лет немного подупала" и "людей не слышат", и это стало одной из причин недоверия к политическим партиям.

Напомним, Киевский штаб "Слуги народа" возглавит Александр Корниенко, он будет отвечать за проведение выборов в столице.

Также в "Слуге народа" рассказали, когда проведут предвыборный съезд партии.

Слуга народа партия обучение Местные выборы Александр Корниенко
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